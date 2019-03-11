Вена разозлилась на Киев и приняла меры

Украинского посла вызвали в МИД Австрии после инцидента с журналистом

Посла Украины Вене Александра Щербу вызвали в МИД Австрии в связи с запретом на въезд на Украине руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиану Вершюцу. Об этом сообщает ТАСС.

Австрийские дипломаты также потребовали от украинской стороны отменить запрет и предоставить доказательства предъявляемых Вершюцу обвинений.

«Генеральный секретарь МИД Йоханнес Петерлик вызвал украинского посла в Австрии на беседу в МИД. При этом Йоханнес Петерлик потребовал отменить запрет украинских властей на въезд [журналиста]. Петерлик недвусмысленно потребовал от посла, чтобы украинская сторона предоставила доказательства обвинений в адрес многолетнего и опытного корреспондента ORF», — говорится в заявлении МИД Австрии.

МИД назвал действия украинских властей «недопустимым односторонним актом цензуры».

7 марта МИД Украины уведомило посольство Австрии в Киеве о запрете на въезд сроком на один год для руководителя бюро телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиана Вершюца.

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