Поступок Меркель шокировал украинцев

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Украинцы в шоке от поддержавшей Путина Меркель 

Дни.ру 1 час назад
На Украине растут панические настроения после того, как Ангела Меркель поддержала российского президента. Политическая элита уверена в том, что теперь войны с Россией не избежать.
"Готовимся к войне!" — таков лейтмотив интервью экс-представителя Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Романа Бессмертного, которое он дал журналу «Країна». Политик прокомментировал согласие Ангелы Меркель на строительство газопровода «Северный поток — 2».
“Украина протестовала, делала, что могла. Но Германия фактически приняла предложение России разделить Европу на две сферы влияния. Берлин не способен восстановить контроль над внутренней частью Европы, как мечтал. Это означает, что Германия дала России согласие на агрессию”, — сказал политик и призвал украинцев готовиться к войне. Бессмертный навал «Северный поток" современной трактовкой пакта Молотова-Риббентропа.
Доля истины в этом утверждении, безусловно, есть. Но решающим фактором при выборе между дешевым российским газом и дорогим американским для Германии остается экономическая составляющая. Именно поэтому Ангела Меркель и дала добро на строительство второй нитки "Северного потока".
После запуска газопровода Украина может потерять до двух миллиардов долларов из-за снижения транзита российского газа через свою территорию. Это может произойти уже в начале 2020 года. Петр Порошенко пытается заручиться поддержкой Европы в сохранении транзита, но пока лидеры стран ЕС не спешат на помощь президенту Украины.
Дежурные заявления Меркель по поводу сохранения украинской трубы, скорее, делаются для кратковременного успокоения Киева. Когда же дело дойдет до цены на газ, про вечно ноющего Порошенко сразу же забудут. Да и к тому времени президентом Украины будет, скорее всего, другой человек.
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В мире , Видео , Европа , Украина , Петр Порошенко , Роман Бессмертный , Ангела Меркель , ЕС , Германия , Минск
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