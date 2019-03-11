Еще одна страна покусилась на российские земли

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Эстония намерена заявить права на российские земли 

Газета.Ru 52 минуты назад
Члены Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) намерены поднять вопрос о территориальной принадлежности Ивангорода, сообщает «Sputnik. Эстония».
Ивангород с 1919 по 1940 годы входил в Эстонскую ССР.
«Но мы 50 лет ждали восстановления своей независимости и можем ждать еще и еще. Вдруг мы когда-то получим эти территории обратно. Для того чтобы изменить границу, нужно провести всенародное голосование-референдум для изменения конституции», — заявил заместитель председателя парламентской фракции EKRE Хенн Пыллуаас.
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Ранее начальник отдела оборонных инвестиций Минобороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что страна готовится к войне.
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В мире , Видео , Министерство обороны , ИА Sputnik , Ивангород , Эстония
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