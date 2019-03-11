Еще одна страна покусилась на российские земли

Эстония намерена заявить права на российские земли

Члены Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) намерены поднять вопрос о территориальной принадлежности Ивангорода , сообщает « Sputnik . Эстония».

Ивангород с 1919 по 1940 годы входил в Эстонскую ССР.

«Но мы 50 лет ждали восстановления своей независимости и можем ждать еще и еще. Вдруг мы когда-то получим эти территории обратно. Для того чтобы изменить границу, нужно провести всенародное голосование-референдум для изменения конституции», — заявил заместитель председателя парламентской фракции EKRE Хенн Пыллуаас.