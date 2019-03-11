Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отказ от участия в Евровидении назвали в Киеве ошибкой 

News.ru 1 час назад
Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Национальная телерадиокомпания Украины (НОТУ) допустила ошибку, решив отказаться от участия в Евровидении. Об этом заявил украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.
По его словам, решение не посылать на конкурс представителя от Украины — поспешное и преждевременное. В стране есть множество исполнителей, способных выступить на конкурсе, к которым нет вопросов со стороны общественности, пояснил вице-премьер.
При этом Кириленко подчеркнул, что страну на Евровидении должны представлять артисты, которые «не гастролируют на территории государства-агрессора и признают территориальную целостность Украины». Такие исполнители не будут субъектами информационных провокаций со стороны России, сказал вице-премьер в интервью интернет-изданию LIGA.net.
Ранее News.ru сообщил о том, что Украина может отказаться от участия в Евровидении и в 2020 году, если победа в предстоящем конкурсе достанется российскому певцу Сергею Лазареву. В НОТУ допустили, что в стране может быть организован альтернативный творческий фестиваль.
News.ru: последние новости
Латвия отгородилась от России колючей проволокой Порошенко нашёл нового врага Украины Германия после Меркель
Комментарии
В мире , Украина , Сергей Лазарев , Вячеслав Кириленко
Читайте также
Видео
Еще одна страна покусилась на российские земли
В мире
Минобороны прояснило вопрос с ударами в Идлибе
Армия В мире
США предприняли первый шаг к созданию новых ракет
Оружие Армия
Лановой оказался в больнице
Шоу-бизнес
Озвучены результаты экспертизы после смерти Малашенко
Происшествия
Опубликована прослушка Тимошенко и Коломойского
В мире Украина
«Бросил детей ради молодухи»
Шоу-бизнес Статьи
В Стокгольме взорвался автобус
Происшествия Автоспорт
США показали первый полет «Валькирии»
Армия Оружие
Порошенко нашел новое предвыборное обещание
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение