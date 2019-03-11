Отказ от участия в Евровидении назвали в Киеве ошибкой

Национальная телерадиокомпания Украины (НОТУ) допустила ошибку, решив отказаться от участия в Евровидении. Об этом заявил украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко

По его словам, решение не посылать на конкурс представителя от Украины — поспешное и преждевременное. В стране есть множество исполнителей, способных выступить на конкурсе, к которым нет вопросов со стороны общественности, пояснил вице-премьер.

При этом Кириленко подчеркнул, что страну на Евровидении должны представлять артисты, которые «не гастролируют на территории государства-агрессора и признают территориальную целостность Украины». Такие исполнители не будут субъектами информационных провокаций со стороны России, сказал вице-премьер в интервью интернет-изданию LIGA.net.