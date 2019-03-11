Латвия отгородилась от России забором

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Латвия достроила 93-километровый забор на границе с Россией 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
93 километра забора с колючей проволокой, камерами наблюдения и датчиками движения построила Рига на границе Латвии с Россией. Решение об укреплении и модернизации сооружений на границе было принято в 2015 году. На это выделен 21 миллион евро.
Планируется укрепить 282 километра 600 метров границы в Россией, поясняет ТАСС. Высота забора с учетом колючей проволоки составляет 2,7 метра. В проект обустройства входит возведение специальных деревянных мостков, контрольных полос и прокладка патрульных троп. Кроме 93 километров забора обустроена пограничная полоса длиной 207 километров. Работы на границе закончатся в 2020 году.
На оборудованных участках резко сократилось число нарушений, отмечают в Латвийской службе погранохраны. Планируется создание еще 100 километров забора на российском участке границы. На это деньги в 5,6 миллиона евро правительство Латвии еще не выделило.
Для борьбы с нелегальной миграцией Латвия хочет обустроить еще 173 километра границы с Белоруссией, возведя на этом кордоне забор длиной в 135 метров. Строительные работы здесь закончатся в 2021 году.
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Комментарии39
В мире , Видео , Прибалтика , ИТАР-ТАСС , Латвия , Рига
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