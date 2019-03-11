Латвия отгородилась от России забором

Латвия достроила 93-километровый забор на границе с Россией

93 километра забора с колючей проволокой, камерами наблюдения и датчиками движения построила Рига на границе Латвии Россией . Решение об укреплении и модернизации сооружений на границе было принято в 2015 году. На это выделен 21 миллион евро.

Планируется укрепить 282 километра 600 метров границы в Россией, поясняет ТАСС . Высота забора с учетом колючей проволоки составляет 2,7 метра. В проект обустройства входит возведение специальных деревянных мостков, контрольных полос и прокладка патрульных троп. Кроме 93 километров забора обустроена пограничная полоса длиной 207 километров. Работы на границе закончатся в 2020 году.

На оборудованных участках резко сократилось число нарушений, отмечают в Латвийской службе погранохраны. Планируется создание еще 100 километров забора на российском участке границы. На это деньги в 5,6 миллиона евро правительство Латвии еще не выделило.

Для борьбы с нелегальной миграцией Латвия хочет обустроить еще 173 километра границы с Белоруссией, возведя на этом кордоне забор длиной в 135 метров. Строительные работы здесь закончатся в 2021 году.