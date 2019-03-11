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Прослушку Тимошенко и Коломойского опубликовали украинские СМИ 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: Газета.Ru
Опубликована запись телефонного разговора двух людей с голосами похожими на голоса лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и украинского олигарха Игоря Коломойского, передает "Страна.ua".
Запись датирована февралем 2019 года.
На записи "голос Тимошенко" поздравляет собеседника с днем рождения.
"Привет, именинник! Поздравляю тебя с днем ​​рождения! Хочу поблагодарить в твой день рождения за все. И за то, что ты можешь быть настоящим другом и настоящим партнером во всех важнейших делах", — говорит женский голос, очень похожий на Тимошенко.
Также женский голос желает имениннику, чтобы его "оставили в покое".
Мужской голос, похожий на Коломойского поблагодарил даму, но тут же добавил: "мы же пока цели не достигнем — не успокоимся".
Отмечается, что 13 февраля Коломойскому исполнилось 56 лет.
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