Волна мародёрства захлестнула Венесуэлу

Боливарианская национальная полиция задержала более 50 человек во время попытки ограбления супермаркета в пригороде Каракаса. Об этом сообщает El Nacional.

Инцидент произошёл во второй половине дня в муниципалитете Барута на юге города. Десятки человек, преимущественно, молодых людей, бросали камни в витрины закрытого супермаркета, стремясь проникнуть внутрь и разграбить его. Вскоре они были задержаны прибывшими на место полицейскими, пишет РИА Новости

Причиной мародёрства стало повсеместное отключение электроэнергии, из-за которого магазины по всего стране не работают уже более трёх дней. 7 марта почти вся Венесуэла осталась без света. Масштабные проблемы с электроснабжением были зафиксированы в 23 из 24 штатов. Позже электроснабжение частично восстановили. Национальная энергетическая компания страны объяснила случившееся диверсией на гидроэлектростанции «Эль-Гури» в штате Боливар.

Ранее News.ru. писал, что армия Венесуэлы взяла под охрану стратегические объекты системы энергоснабжения страны и ввела воздушное наблюдение за линиями электропередач.