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C митинга Порошенко выгнали журналиста за вопрос по делу о хищениях в ВПК 

Р-Спорт + ещё 56 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украинский журналист телеканала "1+1" Евгений Куксин заявил, что охранники президента Украины Петра Порошенко выгнали его с митинга в Чернигове за поднятый плакат, на котором был написан вопрос о фигуранте коррупционного скандала в оборонной сфере (экс — заместителе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олеге Гладковском).
Встреча Порошенко с избирателями в Чернигове прошла в среду. Куксин в четверг опубликовал в Facebook видео, на котором видно, что журналист поднял плакат, на котором написано "А что там Свинарчук?" (Гладковский несколько лет назад носил фамилию Свинарчук), затем к нему подходят одетые в гражданскую одежду мужчины, отбирают плакат и принудительно выводят с площади, где проходил митинг.
"Поднимаю плакат на митинге Порошенко в Чернигове. "Вы себя плохо ведете", — срывают этот же плакат охранники президента и выталкивают меня с площади… Об уровне "неслыханной свободы слова" и так далее можно (вопрос — ред.) не поднимать. И так все понятно", — написал Куксин в четверг в Facebook.
Ранее Порошенко назначил Сергея Кривоноса на должность заместителя секретаря Совета национальной обороны и безопасности Украины вместо Гладковского, уволенного после публикаций в СМИ о хищениях при закупках в сфере ВПК.
Команда журналистских расследований Bihus.info ранее опубликовала информацию о хищениях в оборонной сфере Украины. По данным журналистов, Игорь Гладковский и еще несколько человек с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они якобы завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей на Украине. Журналисты утверждают, что таким образом было получено от "Укроборонпрома" более 9,2 миллиона долларов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о каких-либо контрабандных поставках запчастей для военной техники из России на Украину, но считают, что это абсурд.
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В мире , Украина , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Укроборонпром , Чернигов
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