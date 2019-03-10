В Черкассах украинские националисты попытались прорваться к Порошенко

Представители украинской организации "Национальный корпус" в субботу попытались прорваться к Петру Порошенко во время его выступления в Черкассах, сообщает национальная полиция Украины.

Отмечается, что в результате столкновений с представителями организации пострадали 15 правоохранителей, включая начальника главного управления полиции в Черкасской области генерала Валерия Лютого.

По данным правоохранителей, националисты "провоцировали на драку рядовых граждан, использовали против сотрудников полиции газ раздражающего действия, применили физическую силу, подожгли фаеры и попытались заблокировать кортеж президента".

В полиции добавили, что ей удалось оттеснить активистов и принять необходимые меры безопасности для Порошенко.

После инцидента следователи открыли уголовное дело по двум статьям.

Помимо этого, столкновения между националистами и правоохранителями произошли утром того же дня у администрации президента в центре Киева.

Активисты "Национального корпуса" и "Национальных дружин" подошли к кордону полиции, схватили металлические ограждения и бросили их в сотрудников правоохранительных органов. Также в ходе столкновений участники акции выпускали петарды и, предположительно, "распылили какое-то вещество в воздух". При этом националисты скандировали лозунг "Один за всех — и все за одного!"

"Порошенко — за решетку"

В прошлую субботу националисты разместили на майдане Незалежности огромный баннер с требованием посадить действующего главу государства Петра Порошенко, а также замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его Сына Игоря, которые несколько лет назад носили фамилию Свинарчук.

"#СвинарчуковПорошенко — за решетку", — написали активисты на большом плакате.

Участники марша националистов из 20 областей страны выстроились в колонну и прошли от Крещатика по центральным улицам столицы Украины, после чего и разместили баннер с призывом отправить Порошенко и Гладковских в тюрьму.