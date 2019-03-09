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Меркель закатила истерику из-за Путина 

Дни.ру 1 час назад
Канцлер Германии Ангела Меркель в жесткой форме потребовала от своих починенных не устраивать опасных антироссийских провокаций. Запись этого разговора была опубликована в Сети.
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По словам экспертов, США придумали дерзкую провокацию в Керченском проливе, однако под удар американские военные решили подставить не свой флот, а силы Германии. Дескать, немецкие военные корабли должны были повторить украинское незаконное вторжение в российские территориальные воды близ Крымского моста.
Рассказывают, что делу не дала ход лично канцлер Германии Ангела Меркель. По словам израильского политолога Соломона Манна, запись жесткого разговора главы немецкого правительства со своими подчиненными была опубликована в закрытом аккаунте одного из германских политиков в Facebook.
Манн позволил себе процитировать некоторые места, дающие представление об общей канве и настроении беседы. "Вы рассуждаете как дети!", — обрушилась Ангела Меркель на своих министров. "Вы исходите из того, что Путин ничего не предпримет и будет смотреть как мы дефилируем в проливе. А если он сделает с нашими кораблями то же самое что уже сделал однажды с украинскими? Вы что, воевать Германии предлагаете, госпожа министр?", — если верить Соломону Манну заявила канцлер Германии.
"Почему мы должны пренебрегать интересами Германии ради интересов США?", — заключила Меркель. При этом, добавил израильский политолог, глава немецкого правительства подкрепила свое мнение ссылкой на письмо президента Франции Эммануэля Макрона, который также предостерег своих европейских коллег от необдуманных шагов, на которые их толкает США.
"Похоже, европейские политики начинают понимать, что действия «нахрапом» с нарушениями международного правового механизма могут быть чреваты имиджевыми потерями", — цитирует издание PolitNavigator Соломона Манна. Кроме того, по его мнению, до европейских политиков начала доходить необходимость самим соблюдать законы, выполнения которых они требуют от других.
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В мире , Видео , Европа , Ангела Меркель , Германия , Республика Крым , США
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