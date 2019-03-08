SM: «хотели наказать, а получили катастрофу» — европейские политики призвали отменить санкции

Палата депутатов Италии призвала отменить штрафные меры в отношении России и вернуть российскую делегацию в ПАСЕ, сообщает Schweiz Magazin. Рим больше не готов мириться с экономическими потерями из-за санкций. Схожую позицию высказала и депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен. По её словам, попытка наказать Москву привела к катастрофе.

Палата депутатов Италии выступила за отмену санкций против России и возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы , сообщает Schweiz Magazin. Об этом заявил председатель палаты Роберто Фико.

«Участие России в работе этой организации принципиально важно для решения проблем», — заявил он.

Политик подчеркнул значимость диалога для решения глобальных задач.

При этом чуть ранее вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Рим будет бороться за отмену штрафных мер в отношении России из-за тех больших потерь, которые несут итальянские предприятия.

К хору европейцев, несогласных с политикой Брюсселя присоединилась и лидер партии «Национальное объединение», а также депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен. По её словам, антироссийские санкции привели к катастрофическим последствиям для европейской экономики и Евросоюза