Участник АТО придумал хитрый план «возврата» Крыма

Участник войны в Донбассе предложил «вернуть» Крым, продав его США

Если украинские власти выделят ветеранам боевых действий земельные участки в Крыму , а те продадут их США , то Киев сможет вернуть полуостров себе. Об этом в эфире ObozTV заявил участник войны в Донбассе Евгений Яранцев.

Он напомнил, что по украинскому законодательству Крым остается украинской территорией.

"Значит, я имею право получить там свои два гектара земли. Дайте мне их. Они могут быть объектом купли-продажи, особенно, если эти гектары находятся под Крымским мостом, именно у выхода на полуостров", — пояснил Яранцев.

По его словам, сто ветеранов могли бы взять по два гектара в том месте, где Крымский мост входит в Крым.

Эти двести гектаров с точки зрения международных законов являются собственностью этих ветеранов, а значит объектом купли-продажи. Давайте продадим их США?

По его мнению, такое решение будет эффективнее разнообразных штрафов, потому что "Газпром" далеко, а ветераны рядом.

"Двести гектаров что в Украине, что в Майями, что в Керчи стоят определенную сумму. А потом мы запретим пользоваться мостом, который неясно почему построен без ведома хозяина этой земли", — добавил он.

Крым вернулся в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, в ходе которого 96 процентов жителей республики высказались за воссоединение. В Кремле подчеркивали, что крымчане выразили свою волю демократическим путем в полном соответствии с международным правом.

На Украине не раз говорили о "возвращении" Крыма. Так, экс-президент страны Леонид Кравчук предлагал для этой цели предоставить полуострову особый статус, при котором "субъектом власти будут крымские татары". Заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Юрий Грымчак отмечал необходимость не прекращать давление и вводить против России новые санкции.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил, что украинские власти планируют формировать отдельные подразделения ВСУ, состоящие из переселенцев из Крыма для "дальнейшего освобождения" полуострова.

Кремль и власти Крыма неоднократно говорили, что вопрос принадлежности региона закрыт окончательно.