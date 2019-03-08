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Китай настроен позитивно относительно будущего отношений с США 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: AFP 2019 / Wang Zhao
Китай по-прежнему настроен позитивно относительно будущего китайско-американских отношений, несмотря на существующие в настоящий момент трения, заявил глава МИД КНР Ван И.
"В китайско-американских отношениях есть и сотрудничество, и трения, но мы всегда считали и считаем, что сотрудничества больше, чем противоречий. Конечно, в последнее время в двусторонних отношениях противоречий несколько больше, но мы считаем, что они не олицетворяют основной вектор развития китайско-американских отношений. У нас по-прежнему положительные ожидания от будущего наших отношений", — сказал Ван И на традиционной ежегодной пресс-конференции на полях проходящей сессии парламента страны — Всекитайского собрания народных представителей.
Он подчеркнул, что Китай и США не должны идти по пути противостояния, не должны скатываться вновь к менталитету холодной войны.
"Это бесперспективный путь, который не пользуется популярностью и у общественности", — отметил глава внешнеполитического ведомства Китая.
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