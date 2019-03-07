Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меркель отказала США в «ненужной провокации» в Керченском проливе 

Рамблер 16 минут назад
Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла предложение США оправить немецкие военные корабли в Керченский пролив. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Источники Bloomberg утверждают, что 16 февраля вице-президент США Майк Пенс в ходе Мюнхенской конференции по безопасности призвал Ангелу Меркель отправить корабли в Керченский пролив, чтобы продемонстрировать, что «западные державы не откажутся от своего доступа к этим водам».
Как утверждает Bloomberg, Меркель выразила готовность отправить корабли через пролив вместе с Францией в качестве единовременного маневра, однако президент Украины Петр Порошенко заявил, что этого будет недостаточно. Франция и вовсе назвала этот маневр «ненужной провокацией».
Пресс-секретарь Ангелы Меркель отказался комментировать данную информацию.
В мире , Видео , Европа , Петр Порошенко , Майк Пенс , Ангела Меркель , Bloomberg , Германия , США
Читайте также
Видео
Россия уведомила о приостановке ДРСМД
Политика
Против Зеленского готовят уголовные дела
Украина В мире
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Туркменские девочки получили пустые конверты на 8 Марта
В мире СНГ
Крыша спортзала обрушилась в школе Башкирии
Происшествия
Путин получил в подарок подкову
Политика Другое
Су-30 увернулись от F-16: как Индия воюет с Пакистаном
Конфликты Азия
Опубликовано видео перехвата над Балтикой
Армия Войска
Тюремщики засекли странную бутылку
Происшествия Криминал
Порошенко обвинили в «заговоре» против Тимошенко
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение