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Парламент Венесуэлы по просьбе Гуайдо объявил в стране чрезвычайное положение 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 41 20 минут назад
Фото: Reuters
Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила запрос лидера оппозиции Хуана Гуайдо о введении в республике режима чрезвычайного положения в связи продолжительными перебоями с подачей электроэнергии, сообщает Agence France-Presse.
Гуайдо направил в Национальную ассамблею запрос о введении в Венесуэле 30-дневного чрезвычайного положения под предлогом необходимости получения международной помощи для восстановления энергосистемы страны, передает ТАСС.
Рассмотрев запрос Гуайдо, Национальная ассамблея Венесуэлы объявила режим чрезвычайного положения на всей территории страны «из-за катастрофической ситуации, сложившейся из-за перебоев подачи электроэнергии».
Указ, предложенный Гуайдо, также обязует «Вооруженные сил Венесуэлы мобилизовать все силы, необходимые для должной защиты объектов и сотрудников [государственной энергетической компании] Corpoelec».
Напомним, вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. Под угрозой оказалась и мобильная связь. Президент страны Николас Мадуро назвал аварию «электрической войной», развязанной против Венесуэлы «американским империализмом» при участии сообщников в местной энергетической компании.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , ИТАР-ТАСС , France-Presse , Венесуэла
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