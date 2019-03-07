Еще один кандидат в президенты Украины вышел из гонки 

Кандидат в президенты Украины Евгений Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, он намерен объединить усилия с кандидатом в президенты Украины от партии "Оппозиционный блок".
Он также добавил, что планирует совместно с Вилкулом противостоять действующей власти.
Мураев подчеркнул, что объединительный съезд пройдет в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос снял свою кандидатуру в пользу украинского лидера Петра Порошенко.