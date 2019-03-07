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Еще один кандидат в президенты Украины вышел из гонки 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: tov_sergeant
Кандидат в президенты Украины Евгений Мураев заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, он намерен объединить усилия с кандидатом в президенты Украины от партии "Оппозиционный блок".
Он также добавил, что планирует совместно с Вилкулом противостоять действующей власти.
Мураев подчеркнул, что объединительный съезд пройдет в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос снял свою кандидатуру в пользу украинского лидера Петра Порошенко.
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