Как снег на голову: кот провалился сквозь потолок на сотрудника офиса

Несмотря на то, что кот оказался в офисе нелегально и сильно напугал работников, его обогрели и накормили.

В московском офисе произошло необычное ЧП: на сотрудника фирмы неожиданно упал кот.

На кадрах видно, как на одного человека в кабинете резко начинают падать обломки потолка, а сразу следом за ними — большой кот, который сразу после падения отскочил в сторону.

«Когда на собеседовании отказали, и ты решил показать все, на что способен», — пишут в комментариях к видео в соцсети.

Несмотря на то, что кот оказался в офисе нелегально и сильно напугал работников, его обогрели и накормили.