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Как снег на голову: кот провалился сквозь потолок на сотрудника офиса 

ТК «Звезда» 1 час назад
Несмотря на то, что кот оказался в офисе нелегально и сильно напугал работников, его обогрели и накормили.
В московском офисе произошло необычное ЧП: на сотрудника фирмы неожиданно упал кот.
На кадрах видно, как на одного человека в кабинете резко начинают падать обломки потолка, а сразу следом за ними — большой кот, который сразу после падения отскочил в сторону.
«Когда на собеседовании отказали, и ты решил показать все, на что способен», — пишут в комментариях к видео в соцсети.
Несмотря на то, что кот оказался в офисе нелегально и сильно напугал работников, его обогрели и накормили.
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