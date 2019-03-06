Киев зазывает Вашингтон в свою трубу

Близкое окончание строительства газопровода "Северный поток-2" (СП-2) вызывает близкую к отчаянию озабоченность на Украине , чья газотранспортная система пока остается главным инструментом доставки российского газа в Европу. Руководство Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз" не первый месяц бьет в набат, предвкушая прекращение транзита и потерю минимум трех миллиардов долларов в год за прокачку российского топлива. Причем уровень тревожности украинских чиновников нарастает вопреки уверениям Берлина и Москвы о том, что украинский транзит сохранится и после запуска СП-2.

Накануне в риторическую битву за сохранение доходов от трубы вступил украинский МИД . Заместитель главы украинской дипломатии Елена Зеркаль заявила о наличии двух планов — "А" и "Б", которые позволят украинской ГТС полноценно работать по истечению в этом году десятилетнего транзитного контракта с "Газпромом" и после запуска обходных газопроводов. Так, план "А" предполагает заключение нового соглашения с российским поставщиком до середины июля, под присмотром Еврокомиссии . В плане "Б" фигурируют уже США : "Мы работаем с нашими партнерами над планами реагирования. Мы разработали наш собственный план относительно устойчивости с помощью США", — заявила Зеркаль.

Не исключено, что американские партнеры попросту поделились с Зеркаль своей политической мудростью: "Если тебе нечего сказать, говори, что у тебя есть план". Однако вряд ли это можно считать исчерпывающим объяснением, когда речь заходит об энергетической безопасности Европы, на роль "гаранта" которой настойчиво предлагает себя Вашингтон.

Глава "Нафтогаза" озвучивает сумму, которую хочет получить от инвесторов за украинскую трубу — 14 миллиардов долларов

Для продолжения сотрудничества и транзита по долгосрочным контрактам Европа и Россия выдвигают Украине ряд требований. Так, в Брюсселе настаивают на разделе НАК "Нафтогаз", обособлении его транзитного — единственного прибыльного, добывающего и сбытового подразделений, что открывает путь для создания на базе ГТС международного консорциума, главное условие которого — полная передача управления иностранным компаниям. Этой идее уже десять лет — перспективный план совместного использования ГТС презентовала еще Юлия Тимошенко в свою бытность премьером, однако ничего за это время не было сделано. По оценкам украинских экспертов, если "Нафтогаз" сегодня озаботится своей реструктуризацией, серьезный разговор о консорциуме Европа сможет начать в лучшем случае через год. Пока же глава "Нафтогаза" Коболев озвучивает сумму, которую он хочет получить от инвесторов за украинскую трубу — 14 миллиардов долларов. И это без учета затрат на модернизацию изрядно обветшавшего советского наследия.

Россию же интересует в первую очередь политическая стабильность на Украине и адекватные переговорщики с ее стороны. "Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка", — пояснил накануне позицию России глава правительства России Дмитрий Медведев . Пока эти условия не выполнены, "Нафтогазу" придется довольствоваться краткосрочным бронированием его мощностей Европой и Россией, что необходимо на период выхода СП-2 и "Турецкого потока" на проектные мощности. Об этом, как о неизбежности, уже говорят украинские эксперты и сами представители "Нафтогаза".

Однако о США в речи украинского замминистра говорилось не зря. Многие в Европе полагают, что за атаками Вашингтона на "Северный поток-2" кроется прагматичный расчет: получить в первую очередь от Берлина "отступные" — обязательства купить за океаном определенные объемы газа. Не исключено, что Киев тоже обяжут покупать американский газ, тем более что заставить Украину сделать это будет проще, чем Германию.