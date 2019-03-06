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Миллиардер умер во время операции по увеличению пениса 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: youtube.com
Израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо скончался в Париже во время операции по увеличению пениса, пишет «Московский комсомолец».
У 65-летнего Ланиадо произошел сердечный приступ во время операции, которая проводилась в элитной клинике на Елисейских полях. Смерть бизнесмена подтвердили в компании Laniado Omega Diamonds, которую он возглавлял.
Таблоид Mirror со ссылкой на друзей предпринимателя пишет, что он был зациклен на своей внешности и комплексовал из-за маленького роста. По словам друзей, бизнесмен забывал о своем небольшом росте, только когда бухгалтер зачитывал ему его банковскую выписку. Это происходило по несколько раз в день.
Эхуд Арье Ланиадо называли алмазным королем. Он являлся совладельцем компании Laniado Omega Diamonds и считался одним из крупнейших экспертов на международном уровне в области оценки необработанных алмазов. В 2015 году Ланиадо продал самый дорогой бриллиант в мире «Голубая Луна Жозефины» гонконгскому бизнесмену Джозефу Лау Луэну Хангу. Камень обошелся ему в 48,4 млн долларов.
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В мире , Московский комсомолец
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