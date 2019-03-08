Земан назвал отказ впустить в Прагу члена российской делегации провокацией

Президент Милош Земан назвал "глупой провокацией" отказ в допуске на территорию Чехии члена делегации РФ , прибывшей для участия в заседании межправительственной комиссии.

Это заявление глава Чехии сделал, выступая в четверг вечером по TVBarrandov.

В понедельник после проверки в пражском аэропорту документов у членов российской делегации, возглавляемой главой минпромторга РФ Денисом Мантуровым , один из ее участников не был допущен на территорию республики и возвращен в Москву

"Я считаю эти действия весьма глупой провокацией, потому что знаю, что российская делегация даже раздумывала над тем, чтобы развернуться и вернуться назад (в Москву). А поскольку здесь должно было состояться заседание межправительственной комиссии, которая имеет немалое значение для развития хороших экономических отношений, то они в таком случае на долгое время были бы нарушены", — сказал Земан.

По словам Земана, есть люди, которые не умеют ничего иного, как делать глупые провокации.

"Не надо махать над этим рукой. Необходимо спросить, кто вредит и кто способствует экономическим отношениям с какой бы то ни было значительной страной", — подчеркнул чешский президент.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова , комментируя в четверг недопуск сотрудника российского ведомства в Чехию, заявила, что Москва ответит на такие конфронтационные выпады адекватно, отметив при этом, что "речь идет о циничном и продуманном демарше". Захарова добавила, что ответственность за последствия непропуска сотрудника российского МИД в Чехию ложится на инициаторов этого шага.

Заседание межправительственной комиссии, возглавляемой главами минпромторгов РФ и Чехии Денисом Мантуровым и Мартой Новаковой, состоялось в среду и, как отметили оба министры, прошло весьма успешно. Как сообщил в ходе заседания Мантуров, товарооборот между обеими странами вырос в 2018 году на 17,5% и составил 8,7 миллиарда долларов.

Трех представителей делегации РФ в среду принял на Пражском граде Земан, отметивший динамичное развитие экономических связей между РФ и Чехией в последние годы.