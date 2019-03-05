Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "1+1", что его "печалит", что Служба безопасности Украины (СБУ) разместила аппаратуру для прослушивания неподалеку от его офиса. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что у офиса Зеленского в Киеве нашли аппаратуру для прослушивания. Позднее СБУ подтвердила факт установки оборудования, однако правоохранители подчеркнули, что она была установлена для расследования дела, не связанного со штабом Зеленского.
Зеленский в шутку предположил, что сотрудники СБУ прослушивают его, потому что им нравится его юмор.
"Честно говоря, мне это уже не смешно", — отметил Зеленский.
Он заключил, что ему "печально", что правоохранители занимаются "таким", а не безопасностью граждан Украины.