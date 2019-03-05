«Это уже не смешно»: Зеленский о прослушке у своего офиса

Ранее глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что у офиса Зеленского в Киеве нашли аппаратуру для прослушивания. Позднее СБУ подтвердила факт установки оборудования, однако правоохранители подчеркнули, что она была установлена для расследования дела, не связанного со штабом Зеленского.

Зеленский в шутку предположил, что сотрудники СБУ прослушивают его, потому что им нравится его юмор.

"Честно говоря, мне это уже не смешно", — отметил Зеленский.

Он заключил, что ему "печально", что правоохранители занимаются "таким", а не безопасностью граждан Украины.