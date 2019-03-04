Осквернил Крым: украинского архиепископа отпустили с миром

Архиепископ Православной церкви Украины Климент был задержан в Крыму «за мелкое хулиганство» — нецензурную брань в публичном месте. Священнослужитель собирался поехать в Ростов-на-Дону, чтобы присутствовать на заседании суда по делу 20-летнего украинца Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму.

Руководитель информационного отдела Православной церкви Украины (ПЦУ) архиепископ Климент был задержан полицией на автовокзале Симферополя . Адвокат Николай Полозов, представляющий интересы иерарха в суде, сообщил об инциденте в своем фейсбуке.

«Его сейчас отвезут в Киевский райотдел полиции и будут оформлять мелкое хулиганство за якобы нецензурную брань», — заявил адвокат.

Архиепископ планировал поехать в Ростов-на-Дону, чтобы присутствовать на заседании суда по делу обвиняемого в содействии терроризму украинца Павла Гриба. Климент является председателем Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы.

20-летний Павел Гриб вел в интернете переписку с девушкой-старшеклассницей из Сочи , якобы убеждая ее заложить на выпускном вечере взрывное устройство. 4 марта Северо-Кавказский окружной военный суд собирается возобновить слушания, передает НСН.

Отец Павла Гриба и адвокат Марина Дубровина рассказывали, что во время этапирования в СИЗО в Ростове-на-Дону юноша был избит другими заключенными. Украинский врач Василий Притула в свою очередь заявил, что Павел болеет портальной гипертензией — повышенным давлением, которое может привести к внутреннему кровотечению.

В декабре 2018 года в Крыму сотрудники Центра по противодействию экстремизму крымского управления МВД РФ задержали адвоката Эмиля Курбединова по подозрению в пропаганде экстремистской символики.

Задержанный адвокат подозревается в пропаганде или публичной демонстрации символики экстремистских организаций, запрещенных на территории РФ. Курбединов опубликовал в социальной сети символику террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ). Ранее Курбединов представлял в суде интересы организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ). При обыске у него обнаружили символику «Хизб ут-Тахрир». Он также выступил одним из адвокатов арестованных моряков ВМСУ за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.

В мае 2018 года сотрудники ФСБ задержали в Крыму группу диверсантов-провокаторов. По данным Центра общественных связей ФСБ, отряд был создан Эролом Велиевым. Приказ о создании группы был отдан Рефатом Чубаровым , возглавляющим «Меджлис крымскотатарского народа» (организация запрещена на территории РФ). Поддержку в формировании экстремистской группы в Харькове оказали сотрудники Службы безопасности Украины

Участники формирования собирались провести в Крыму акции устрашения, направленные против пророссийских крымских татар, а также намеревались разжечь на полуострове межнациональную и межконфессиональную рознь. Группа была сформирована в Харькове, кроме помощника депутата в ее состав вошли два бывших профессиональных боксера — некие Третьяков и Стешенко. Российские спецслужбы также опубликовали видео допроса участника экстремистской группы. На записи задержанный заявил, что не стал участвовать в теракте.

«Нам показали дом муфтия Крыма и сказали, что надо купить две бутылки вина, чтобы сделать коктейль Молотова. Но я отказался, так как понял, что могут пострадать невинные люди», — рассказал активист.

Экстремисты успели отметиться «огненной» акцией: в середине января 2018 года они забросали бутылками с зажигательной смесью дом пророссийски настроенного муфтия Крыма Эмирали Аблаева . В ФСБ отметили, что за каждую подобную операцию на территории Крыма участникам группы посулили по $500. ФСБ также обнародовала видео самого поджога дома религиозного деятеля. Впоследствии боксер Стешенко получил два года колонии.

В свете происходящего руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что группы украинских диверсантов и шпионов по-прежнему будут пытаться проникнуть на территорию России — такая угроза сохраняется. По его словам, диверсионные группы с наиболее высокой вероятностью могут совершать попытки проникновения в Крыму и Ростовской области. Ситуация на границе Украины и России остается «очень напряженной».

Кроме того, украинские националисты и пограничники пытаются совершать провокационные действия в отношении пересекающих государственную границу российских граждан. По словам генерала Кулишова, они ведут себя с гражданами РФ некорректно, грубят и часто «безосновательно отказывают» в пропуске на территорию Украины.