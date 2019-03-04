Женщина-командир танка с позывным «Ветерок» сбежала из ЛНР на Украину

Командир женского танкового экипажа сил Луганской народной республики Светлана Дрюк сбежала на Украину с пакетом секретных документов. В Новороссии она была известна как танкист с позывным «Ветерок» и героиня документального фильма «Ополченочка», прошедшая путь от санитарки до замкомандира полка

Украинские издания и телеканалы уделили Светлане Дрюк много внимания. На ТСН вышел 9-минутный сюжет, из которого следует, что Светлана оказалась по ту сторону фронта с помощью украинских контрразведчиков еще осенью 2018 года и скрывалась до 3 марта, пока двое ее детей не были вывезены на подконтрольную Киеву территорию. Свою часть она покинула под предлогом лечения в Ростове-на-Дону.

С помощью Светланы Дрюк украинским диверсантам удалось уничтожить сразу восемь танков Т-72 сил самообороны ЛНР. Украинские журналисты утверждают, что это была уникальная техника, прошедшая глубокую модернизацию.

На камеру Светлана заявила, что у нее есть «близкий друг» в украинских спецслужбах, и теперь она «живет нормально». Она рассчитывает, что скоро «решатся определенные вопросы», после чего в ее жизни «вообще все будет идеально».

О своем бывшем командире Дрюк отзывается неприязненно, называя его кадровым российским военным. «Он карьерист, потому что он не смотрит, выполнима эта задача или не выполнима. Человек прислан с учетом того, что из ДНР он уедет с очередной звездой», — считает Светлана.

Бывшая ополченка поведала украинскому телевидению, что Россия готовит вторжение на Украину силами ста тысяч солдат, которые якобы уже поименно подобраны для этой операции и готовы пересечь границу в течение четырех часов после получения приказа. «Я думаю те люди, которые там, потом поймут, почему я так поступила, почему я детей оттуда вывезла. Да, сейчас будут мои родные против меня настроены», — заключила она.