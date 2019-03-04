Министр обороны Германии заявила, что китайские ракеты угрожают России

Китайские ракеты угрожают России , поэтому необходимо включить Пекин в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), об этом в интервью немецкому журналу Focus заявила глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

По мнению министра, "китайские ракеты представляют для России такую же угрозу, как российские — для Европы". При этом единственным верным способом выстраивания отношений с Пекином фон дер Ляйен назвала интенсивный диалог.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД с Россией. При этом американский лидер не исключил подписания с Москвой нового соглашения, к которому может присоединиться Пекин.

Как отметил госсекретарь Майк Помпео, "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", документ будет расторгнут.