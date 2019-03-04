Китайские ракеты угрожают России, поэтому необходимо включить Пекин в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), об этом в интервью немецкому журналу Focus заявила глава минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен.
По мнению министра, "китайские ракеты представляют для России такую же угрозу, как российские — для Европы". При этом единственным верным способом выстраивания отношений с Пекином фон дер Ляйен назвала интенсивный диалог.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД с Россией. При этом американский лидер не исключил подписания с Москвой нового соглашения, к которому может присоединиться Пекин.
Как отметил госсекретарь Майк Помпео, "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", документ будет расторгнут.
Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что Россия зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Москва не должна и не будет втягиваться в затратную для России гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения России по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.