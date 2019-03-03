Не в нефти счастье: почему азербайджанцы бегут в Россию

Экономика Азербайджана растет почти на 3% в год. Власти уверяют, что население ощущает экономический рост. Однако эксперты указывают, рядовые жители страны не чувствуют стабильности и эмигрируют в другие страны. В основном в Россию

Согласно официальной статистике, экономика Азербайджана на подъеме. Так, по январским данным, ВВП страны вырос на 2,9%. В целом же за последние 15 лет экономика страны выросла в 3,3 раза.

Об этом заявил заместитель председателя комитета по вопросам труда и социальной политики, депутат Рауф Алиев . По его словам, за последние 15 лет ненефтяной сектор вырос в 2,8 раза, промышленное производство — в 2,6 раза, сельское хозяйство — в 1,7 раза, ненефтяной импорт — в 4,1 раза. Валютные резервы Азербайджана увеличились с $1,8 млрд до $46 млрд

По словам Рауфа Алиева, население Азербайджана в полной мере ощущает на себе экономические успехи страны.

«В стране открылись два миллиона новых рабочих мест, зарплата выросла в семь раз, пенсии — в девять раз. Уровень безработицы снизился до пяти процентов, уровень бедности — с 49 до 5,4 процента. За последние 15 лет капитально отремонтированы или заново отстроены более 3,2 тыс. школ, построено и реконструировано 640 медицинских учреждений, в регионах создано 44 олимпийских центра», — заявил депутат, добавив, что успехи страны связаны успешной политикой, реализуемой под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В официальных СМИ имя Ильхама Алиева произносят почти всегда с придыханием, нарекая его «авторитетным и любящим свой народ руководителем». Сын и преемник предыдущего главы Азербайджана Гейдара Алиева руководит страной с 2003 года и уже четырежды побеждал на президентских выборах. Его имя, как и имя отца увековечены в названии улиц, проспектов в Баку , а памятники Гейдару Алиеву есть не только в Азербайджане, но и в других странах мира. Одно время в Азербайджане популярна была шутка, что очередным подарком Ильхама Алиева к дню рождения своего отца будет установка памятника отцу на Луне.

«Я всегда ощущал и ощущаю поддержку азербайджанского народа», — заявлял Ильхам Алиев во время последней инагурации в 2018 году.

Впрочем, в оппозиционной прессе успехи страны связывают скорее с богатыми природными ресурсами Азербайджана.

Экономика государства развивается преимущественно за счет роста нефтегазового сектора, комментирует Андрей Люшин, заместитель председателя правления «Локо-Банка» . По данным рейтинга исследовательской группы Global Firepower (GFP), по доказанным запасам нефти Азербайджан входит в первую двадцатку стран в мире. По официальным данным, в 2018 году декларированный от экспорта нефтепродуктов из Азербайджана составил 1 млн 15,118 тыс. тонн на сумму $520,6 млн Как заявил Ильхам Алиев, только подтвержденные запасы природного газа в Азербайджане составляют 2,6 трлн кубометров. При этом Азербайджан активно наращивает экспорт газа, и с 2020 года намерен поставлять его в ЕС по «Южному газовому коридору». Проект предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа. Заявленный объем поставок — 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, 6 миллиардов кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

«Южный газовый коридор», являющийся системообразующим для азербайджанской экономики проектом, сулит стране миллиардные доходы, заявил доктор экономических наук, профессор Эльшад Мамедов, передает Day.Az.

И хотя возможные доходы от проекта — плюс для казны, но, с другой стороны, — это сомнительный стимул для диверсификации экономики. На данный момент Азербайджан далек от такой диверсификации, констатирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов

«Увеличение цен на нефть, а также растущие экспортные возможности страны в области природного газа продолжают быть основой пополнения государственной казны», — констатирует эксперт.

В целом для Азербайджана характерны все те же системные проблемы, что и для России: это большой разрыв между бедными и богатыми, высокий уровень социального расслоения и несоизмеримые доходы работающего населения в городе и в сельской местности, отмечает Антонов.

Согласно официальной статистике, за чертой бедности в Азербайджане живет всего 5,4% населения. Однако эксперты говорят о том, что реально это может быть и 20% населения, все дело в том, как считать. Например, бедность в 5% можно получить за счет статистических уловок.

На данный момент в Азербайджане бедных подсчитывают на основе минимального прожиточного уровня, рассчитываемого по потребительской корзине. А ее не меняли уже 15 лет. При этом минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности предлагают в Азербайджане довести до 300-350 позиций вместо обозначенных на в настоящее время 150 единиц.

По словам Люшина, население страны в целом чувствует отсутствие экономической стабильности.

На фоне остальных выделяется Баку с учетом внешнего притока средств, в том числе за счет туризма. Но даже положительная динамика нефтяного и промышленного секторов не способна предоставить большое количество рабочих мест для жителей небольших городов и решить проблему безработицы. По версии Migration Policy Institute,

1,2 млн граждан Азербайджана (в целом население страны оценивается примерно в 10 млн человек) живут на данный момент в других странах, 767 тыс. из которых проживают в России.

По данным статистики за третий квартал 2018 года Банка России (последние доступные данные — «Газета.Ru»), в Азербайджан из РФ в прошлом году было переведено $259 млн