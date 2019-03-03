Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму

Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.

«По состоянию на 13:40 (14:40 мск) владыка Климент находится в Центральном районном отделе полиции, к нему прибыл адвокат», — говорится в сообщении.

Климент является председателем Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы ПЦУ.

Архиепископ планировал посетить в Ростове-на-Дону суд по делу украинского гражданина Павла Гриба, обвиняемого в России в пособничестве терроризму.