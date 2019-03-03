Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: пресс-служба Киевской метрополии ПЦУ
В Крыму задержан иерарх новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент (Кущ). Об этом сообщается на сайте Киевской метрополии религиозной организации.
Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.
«По состоянию на 13:40 (14:40 мск) владыка Климент находится в Центральном районном отделе полиции, к нему прибыл адвокат», — говорится в сообщении.
Климент является председателем Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы ПЦУ.
Архиепископ планировал посетить в Ростове-на-Дону суд по делу украинского гражданина Павла Гриба, обвиняемого в России в пособничестве терроризму.
Последние новости
Сын жертвы «Новичка» отчаялся и написал письмо Путину Российского нефтяника задержали в Греции по требованию Украины Генштаб России объяснил суть американского «Троянского коня»
В мире , Происшествия , Украина , РПЦ , Республика Крым
Читайте также
Видео
В Антарктиде нашли вмерзший в лед корабль пришельцев
Наука и техника
На российском сегменте МКС сработала сирена
Наука и техника
«Я в отчаянии»: сын жертвы «Новичка» обратился к Путину
В мире
«Я — русский человек»
Общество Статьи
Развода не будет? Избитая жена простила Башарова
Шоу-бизнес Статьи
«Евровидение-2019»: Киев может передумать
Шоу-бизнес Украина
Crew Dragon пристыковался к МКС
Наука и техника
Отец Децла жестко ответил вдове сына
Шоу-бизнес
Дымоход раздавил иномарку мужа российского судьи
Происшествия
Россия помешает США в Венесуэле
Политика Латинская Америка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение