Порошенко лишает Украину безвиза

Хотя Украина опережает РФ в Индексе восприятия коррупции на 16 позиций, в международных организациях недовольны приводящейся в стране антикоррупционной политикой. Последние действия украинской власти в этой сфере могут повлечь тяжёлые последствия для страны — вплоть до отмены безвизового режима с Евросоюзом . В то же время, разрешив украинским чиновникам незаконно обогащаться, не боясь уголовного преследования, Порошенко тщательно взвесил все риски и не боится последствий, полагают эксперты.

В понедельник, 4 марта G-7 и Всемирный банк выступили с совместным заявлением, в котором подвергли резкой критике решение Конституционного суда Украины об отмене статьи 368−2 Уголовного кодекса. Международные организации назвали действия украинской власти «крупным поражением в борьбе с коррупцией». Ранее с аналогичным заявлением выступила международная неправительственная организация Transparency International (TI).

«Если системные проблемы законодательства в Украине не будут решены, а случаи незаконного обогащения станут отказными, многие из антикоррупционных достижений страны будут напрасными. Чиновников, обвиняемых в коррупции, следует преследовать и установить верховенство права. Если решение не будет найдено, есть шанс, что безвизовый режим страны с ЕС и финансовая помощь от МВФ будут заморожены, что осложнит экономическое развитие страны», — пригрозила председатель Transparency International Делия Феррейра Рубио.

По данным TI, решение украинского суда подрывает до 65 открытых расследований, в том числе, непосредственно влияет «на четыре дела против высокопоставленных чиновников». Кроме того, это решение нарушает международные обязательства, возложенные на Украину, поскольку предоставляет представителям украинской политической верхушки возможность легализовать заработанные нечестным путём активы.

26 декабря Конституционный суд Украины отменил статью 368−2 Уголовного кодекса, предполагающую уголовную ответственность за незаконное обогащение, как «нарушающую презумпцию невиновности и право отказаться от показаний». В декабре 2017 года соответствующую жалобу в Конституционный суд подали 59 народных депутатов Верховной Рады . Их интересы в суде представлял парламентарий из «Народного фронта» Арсения Яценюка Павел Пинзеник. Подписи под жалобой поставили нардепы от «Оппозиционного блока» Дмитрий Колесников и Игорь Шурма, депутаты от «Народного фронта» Максим Поляков и Евгений Дендей и пр.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) назвало решения Конституционного суда «политически мотивированным шагом», который существенно повлияет на текущие расследования ведомства. Кроме того, делает бесполезным изучение электронных деклараций чиновников — ведь на основании данных этих деклараций их нельзя будет привлечь к уголовной ответственности. На момент принятия судом решения ведомство расследовало до 50 уголовных дел по статье 368−2 (предполагающей наказание от 5 до 10 лет с лишением права занимать определённые должности и конфискацией имущества). Как сообщает издание Страна.ua, под подозрением бюро сейчас находятся замглавы СБУ Павел Демчина, министр инфраструктуры Владимир Омелян , депутат Олег Ляшко и другие действующие и бывшие крупные украинские чиновники.

Статья 368−2 была введена на Украине в 2015 году. Она являлась частью антикоррупционных мер, предусмотренных Планом действий по визовой либерализации с Евросоюзом и закреплённым меморандумом с МВФ обязательством Украины. Тогда же было образовано Национальное антикоррупционное бюро Украины, а с 2016 года стали публиковаться в открытом доступе электронные декларации с указаниями доходов чиновников, на основании которых НАБУ могло заводить уголовные дела. Благодаря принятым правительством мерам позиции Украины в составляемом Transparency International ежегодном Индексе восприятия коррупции за последние годы существенно выросли. Так, в 2018 году страна поднялась на 10 пунктов и заняла 120-е место (из 180 стран), опередив Казахстан (123 место) и Россию (136 место). Однако эксперты TI отмечали, что «отсутствие политической воли руководства страны и низкий уровень доверия граждан к судам и прокуратуре » тормозят улучшение ситуации с коррупцией в стране.

Скандальное решение Конституционного суда принято по инициативе Петра Порошенко , лично формировавшего последний состав судей, полагает директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Скорее всего, президент, когда шёл на это, наверняка отдавал себе отчёт в том, какую негативную реакцию это решение вызовет в Вашингтоне, Брюсселе, МВФ. Видимо, он понял, что ущерб от этого действия будет меньше, чем те дивиденды, которые он может извлечь, отменив уголовную ответственность и позволив себе и своему окружению незаконно обогащаться, не боясь преследования», — отмечает политолог в комментарии News.ru.

Сейчас, по мнению эксперта, Порошенко уверен в безоговорочной поддержке США и Брюсселя. И его вера небезосновательна, поскольку для Запада он всё равно остаётся наиболее оптимальным из возможных кандидатов на пост президента.

«Для США и ЕС важно сохранить общую антироссийскую линию украинской политики после президентских выборов, и Порошенко для них оптимальная кандидатура — он сжёг все мосты с Москвой и можно быть уверенным, что не придёт к конструктивному соглашению с Кремлём ни при каких обстоятельствах. Поэтому, полагаю, что в ближайшее время никаких серьёзных последствий в виде отмены безвизового режима не будет, на Западе не будут сознательно ослаблять позиции своего ставленника», — считает Погребинский.

Другое дело, что уголовная ответственность за незаконное обогащение была реальным основанием для введения безвизового режима с ЕС и выделения траншей МВФ, указывает эксперт, её отмена — слишком серьёзный шаг. Поэтому Погребинский не исключает, что в случае, если Порошенко «более-менее чисто», без слишком откровенных злоупотреблений, одержит победу на президентских выборах 31 марта, на Западе в дальнейшем попытаются заставить Порошенко продолжить антикоррупционную политику.