Отказавшуюся от Евровидения украинскую певицу Maruv наградили в России

Церемония вручения музыкальных премий ZD AWARDS-2018 прошла в театре «Русская песня». В номинации «прорыв года» победила украинская певица Maruv, сообщил сайт газеты «Московский комсомолец».

По мнению критиков, Maruv вывела поп-музыку на новый, более высокий чем прежде, уровень, успешно сочетая качественный звук с отчаянным поведением на сцене. Во время вручения премии, правда, зрители оценить это не смогли: певица принесла извинения, что не сможет присутствовать на награждении и поблагодарила за оказанную ей честь.

Maruv ранее победила в национальном отборочном туре, в ходе которого жюри и зрители выбирали артиста, который будет представлять Украину на Евровидении. Позже Maruv отказалась от участия в Евровидении из-за кабальных условий контракта, предоставленного НОТУ. Свой отказ Анна Корсун — настоящее имя Maruv — объяснила тем, что не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции украинских политиков.

Отказалась участвовать и занявшая второе место в отборочном туре группа Freedom Jazz. От предложения НОТУ отказалась группа Kazka, занявшая третье место в национальном отборе. Ее участники подчеркнули, что «несут только мир, а не раздор». Отказался от участия в Евровидении и четвертый участник нацотбора, группа Bunettes Shoot Blondes.

В результате Украина отказалась в 2019 году от участия в европейском песенном конкурсе. Киев может отказаться и от Евровидения-2020, если в нынешнем году победит российский участник.