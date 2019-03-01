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Климкин заявил о праве Украины на Чёрное море 

News.ru + ещё 4 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Черное море никогда не будет принадлежать России, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, оно станет для соседнего государства Бермудским треугольником.
В нынешней политической ситуации возможно только комплексное противодействие России, высказал он мнение на международной конференции по безопасности «Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнёров». Мероприятие проходило в Одессе.
По его словам, возможно только комплексное противодействие России.
«Россия запрещает нам свободу мореходства в Керченском проливе, Азовском море. Она атакует наши корабли, захватывает военнопленных», — цитирует Климкина «Интерфакс-Украина».
Глава МИД подчеркнул, что Украина обязательно вернёт Крым. Для этого, отметил он, страна должна быть сильной «экономически и в вопросе безопасности».
Ранее News.ru сообщал, что Павел Климкин заявил, якобы Россия и Белоруссия якобы произошли от Украины. По его мнению, случилось это после отделения территорий от Киевской Руси, которую дипломат отождествляет с Украиной.
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Комментарии3
В мире , Украина , Павел Климкин , МИД , Интерфакс
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