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Лукашенко рассказал, признал ли он Крым российским 

Газета.Ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что при беседе с российским президентом Владимиром Путиным он не признавал Крым российским, потому что они не обсуждали эту тему, передает РИА "Новости".
Лукашенко отметил, что при общении с Путиным он не хотел вдаваться в подробности по вопросу Крыма.
"Нет, у нас таким тем не проскальзывало…Я даже вам сейчас не могу рассказать, как мы обсуждали эти проблемы — Крыма, Донбасса изначально, как только они появились", — признался Лукашенко.
Он подчеркнул, что давал свою оценку происходившим в Крыму событиям несколько лет назад при общении с журналистами.
"Окружили журналисты… и начали меня пытать, как я отношусь, чей Крым — российский или украинский. Я и не готовился к этому вопросу, не хотел дискутировать на эту тему", — добавил Лукашенко.
В ответ на это президент Белоруссии задал встречный вопрос журналистами — сколько погибли украинцев, защищавших Крым при якобы "нападении" на полуостров и сколько было выстрелов. Кто-то в толпе крикнул, что "ни одного".
"Ну, значит, вы молча согласились, что Крым не ваш, как минимум… Я рассуждал на эту тему прямо там у них, в Украине. И они не задали мне после этого ни одного вопроса… Поэтому я свою позицию высказал", — заключил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что норвежский политик призвал Запад признать Крым частью России.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.
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Комментарии1
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости , Республика Крым
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