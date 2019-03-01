Лукашенко предсказал нового президента Украины

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Лукашенко: Президентские выборы на Украине выиграет Порошенко 

Мир24 43 минуты назад
Действующий президент Украины Петр Порошенко сможет переизбраться на новый срок, заявил в пятницу президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» с журналистами и экспертами.
«Просчитывая все варианты, я думаю, что Петр Алексеевич эту должность сохранит», — заявил Лукашенко в пятницу на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.
При этом белорусский лидер не исключил, что соперником Порошенко по второму туру может стать шоумен Владимир Зеленский.
Напомним, очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 44 кандидата. В течение последних месяцев лидером гонки была глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Однако, согласно последним соцопросам, наибольшие симпатии украинцев переместились на сторону Зеленского. За Порошенко при этом готов проголосовать каждый пятый избиратель.
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