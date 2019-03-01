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Сын немецкого офицера попросил убежища в России 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: Bundespolizei
Сын сбежавшего бывшего немецкого офицера попросил убежища в России. Видеообращение 15-летнего Леона Бергфельда к президенту РФ Владимиру Путину опубликовало издание News.ru.
Весной 2018 года родители Леона Маркус и Соня Бергфельд получили временное убежище в России. Незадолго до этого в Германии их старшему сыну Нико диагностировали гиперактивность и назначили психотропные препараты. Родители отказались лечить сына подобным образом, после чего у них отняли и Нико, и остальных детей, двух мальчиков и двух девочек.
Чета Бергфельдов выкрала трех сыновей из приюта и сбежала в Испанию. Там Нико скончался от заболевания крови. Эту информацию испанские власти передали немецким и те вновь забрали детей. Тогда родители и обратились за убежищем в России и получили его.
Директор Европейского информационно-правозащитного центра Гарри Мурей рассказал News.ru, что у 15-летнего Леона получилось сбежать и из приюта, и из Германии. Сейчас подросток находится в одной из стран Прибалтики.
«Привет, Владимир Путин! Я хочу, чтобы ты мне помог приехать в Россию», — обратился Леон к президенту.
По его словам, если он вернется в приют, его либо убьют, либо дадут таблетки, либо отправят в тюрьму, а он не желает ни первого, ни второго, ни третьего, а лишь воссоединения с родителями.
Комментарии
В мире , Другое , Общество , Владимир Путин , Германия
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