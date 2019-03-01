Сын немецкого офицера попросил убежища в России

Сын сбежавшего бывшего немецкого офицера попросил убежища в России . Видеообращение 15-летнего Леона Бергфельда к президенту РФ Владимиру Путину опубликовало издание News.ru.

Весной 2018 года родители Леона Маркус и Соня Бергфельд получили временное убежище в России. Незадолго до этого в Германии их старшему сыну Нико диагностировали гиперактивность и назначили психотропные препараты. Родители отказались лечить сына подобным образом, после чего у них отняли и Нико, и остальных детей, двух мальчиков и двух девочек.

Чета Бергфельдов выкрала трех сыновей из приюта и сбежала в Испанию. Там Нико скончался от заболевания крови. Эту информацию испанские власти передали немецким и те вновь забрали детей. Тогда родители и обратились за убежищем в России и получили его.

Директор Европейского информационно-правозащитного центра Гарри Мурей рассказал News.ru, что у 15-летнего Леона получилось сбежать и из приюта, и из Германии. Сейчас подросток находится в одной из стран Прибалтики.

«Привет, Владимир Путин! Я хочу, чтобы ты мне помог приехать в Россию», — обратился Леон к президенту.

По его словам, если он вернется в приют, его либо убьют, либо дадут таблетки, либо отправят в тюрьму, а он не желает ни первого, ни второго, ни третьего, а лишь воссоединения с родителями.