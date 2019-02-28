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Гуайдо назвал срок возвращения в Венесуэлу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо заявил, что собирается вернуться в Венесуэлу в понедельник, 4 марта. Об этом сообщает агентство Reuters.
По его словам, он покинет Бразилию в пятницу, 1 марта, и направится в Парагвай, после чего вернется в Венесуэлу.
Гуайдо покинул страну 23 февраля. Он выехал с венесуэльской территории вопреки запрету Верховного суда.
Ранее сообщалось, что Гуайдо пригрозили десятками лет тюрьмы в Венесуэле.
23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Бразилия , Венесуэла , Парагвай
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