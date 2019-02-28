Гуайдо назвал срок возвращения в Венесуэлу

Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо заявил, что собирается вернуться в Венесуэлу в понедельник, 4 марта. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его словам, он покинет Бразилию в пятницу, 1 марта, и направится в Парагвай , после чего вернется в Венесуэлу.

Гуайдо покинул страну 23 февраля. Он выехал с венесуэльской территории вопреки запрету Верховного суда.

Ранее сообщалось, что Гуайдо пригрозили десятками лет тюрьмы в Венесуэле.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.