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Жванецкий отреагировал на угрозы «Правого сектора» сорвать его концерты на Украине 

Газета.Ru + ещё 9 31 минуту назад
Российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий заявил, что ничего не слышал об угрозах украинского националистического движения "Правый сектор" сорвать его выступления в Киеве и Одессе, сообщает ФАН.
Ранее бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о планах сорвать запланированные концерты артиста, если тот не откажется от ордена "За заслуги перед Отечеством".
"Первый раз слышу. Теперь не знаю, но буду думать", — сказал Жванецкий.
При этом артист подчеркнул, что во время украинских выступлений в прошлом году он не сталкивался с угрозами.
"Правый сектор" — организация, деятельность которой запрещена в России.
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В мире , Видео , Украина , Михаил Жванецкий , Правый сектор
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