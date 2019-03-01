Российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий заявил, что ничего не слышал об угрозах украинского националистического движения "Правый сектор" сорвать его выступления в Киеве и Одессе, сообщает ФАН.
Ранее бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о планах сорвать запланированные концерты артиста, если тот не откажется от ордена "За заслуги перед Отечеством".
"Первый раз слышу. Теперь не знаю, но буду думать", — сказал Жванецкий.
При этом артист подчеркнул, что во время украинских выступлений в прошлом году он не сталкивался с угрозами.
"Правый сектор" — организация, деятельность которой запрещена в России.