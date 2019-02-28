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На Украине обвинили ФСБ в скандале вокруг «Евровидения» 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Украина обвиняет российскую ФСБ во вмешательстве в голосование на национальном отборе украинского представителя на конкурсе "Евровидение-2019".
Как заявил украинский продюсер Александр Ягольник в эфире телеканала NewsOne, российские спецслужбы могли повлиять на подсчет голосов. "Когда в 2016 году была Джамала, то в финале проголосовали 390 тысяч человек только телефонных зрителей. А в этом году было только 170 тысяч голосов, при том, что пиар этого конкурса был огромный", — цитирует "Политнавигатор" Ягольника, считающего, что с годами количество проголосовавших должно расти.
Он поделился уверенностью, что ФСБ вмешалась в американские выборы. "Те 200 тысяч голосов, которые были украдены у Yuko — это спецоперация ФСБ. Они вмешались в голосование для того, чтобы получился такой результат и наше общество разделилось", — негодует продюсер.
Ранее на Украине рассказали, вырежут ли россиянина Сергея Лазарева из трансляции "Евровидения".
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Комментарии9
В мире , Украина , Сергей Лазарев , Сусана Джамаладинова , ФСБ
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