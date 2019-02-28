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Зачинщик Майдана ушел от Порошенко 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: public domain
Депутат Верховной рады Мустафа Найем подал заявление о выходе из фракции «Блок Петра Порошенко»; вдохновитель киевского Майдана заявил, что уже давно находится с действующим президентом Украины по разные стороны баррикад.
«Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это — формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили», — написал он в своем Telegram-канале.
«Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию», — добавил он.
Найем, что за четыре с половиной года ему множество раз задавали вопросы о том, почему он входит в БПП, и ответы «мало кому казались убедительными».
«Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевернута», — заключил он.
Напомним, Мустафа Найем был одним из организаторов Майдана в Киеве, в результате которого на Украине произошел государственный переворот.
Недавно Порошенко, стремящийся заработать политические очки в преддверии президентских выборов, рассказывал, что будто бы лично выносил погибших с майдана.
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Комментарии
В мире , Украина , Мустафа Найем , Верховная Рада
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