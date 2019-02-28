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В США захотели найти убийц Немцова 

Lenta.ru + ещё 7 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия скрывает обстоятельства гибели политика Бориса Немцова, поэтому необходимо провести международное расследование при участии ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Резолюцию с таким содержанием выпустили шестеро сенаторов США, ее текст опубликован на сайте сенатора-республиканца Марко Рубио.
Авторы документа внесли его в обе палаты Конгресса, приурочив это к четвертой годовщине гибели Немцова. Они призвали госсекретаря и министра финансов США «использовать свои полномочия в рамках Акта Магнитского и Глобального акта Магнитского для введения санкций против причастных к убийству Немцова».
Годом ранее, к третьей годовщине убийства, в столице Соединенных Штатов Вашингтоне в честь убитого политика назвали площадь, которая находится прямо напротив посольства России.
Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре столицы 27 февраля. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. По подозрению в убийстве политика были задержаны и затем арестованы бывший офицер батальона МВД «Север» Заур Дадаев, а также Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев и братья Анзор и Шагит Губашевы. Все они признаны виновными и получили от 11 до 20 лет тюремного заключения.
По версии следствия, предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов предложил исполнителям 15 миллионов рублей. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске.
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В мире , США , Борис Немцов , Хамзат Бахаев , Заур Дадаев , Руслан Мухудинов , Тамерлан Эскерханов , ОБСЕ , Совет Европы , МВД
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