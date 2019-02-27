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СНБУ: Украина закупает запчасти для танков у России 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Украинская армия действительно закупает запчасти у российской стороны, заявил отстранённый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский. При этом обвинения в том, что его семья причастна к хищениям в оборонной сфере он назвал клеветой.
«Я действительно подтверждаю, что часть мы завозим оттуда, где она производится [из РФ]. Это тяжёлая задача, к которой привлечены и наши спецслужбы… Нам главное, чтобы отремонтированные танки стреляли», — заявил он в эфире местного телеканала ZIK.
При этом экс-сотрудник СНБО отметил, что ушёл со своей должности, чтобы обеспечить прозрачное расследование сложившейся ситуации.
Как писал News.ru, ранее сотрудники Bihus.info обнародовали материал, где раскрыли схему хищений в оборонном комплексе, к которой могут быть причастны приближённые к украинскому лидеру должностные лица. В расследовании утверждается, что сын Гладковского Игорь, его друг и бизнес-партнёр Виталий Жуков, а также Андрей Рогоза продавали военным предприятиям государства запчасти для оборонной техники с наценкой до 300%. Все детали они якобы закупали в России контрабандным путём или на складах воинских частей Украины.
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