Демократы затеяли проверку Трампа ради импичмента

Как отмечается, комитет направил 81 письмо частным лицам и организациям и потребовал в течение двух недель предоставить запрошенные для расследования документы. Среди адресатов значатся Белый дом, Министерство юстиции , сотрудники предвыборной кампании Трампа и его сыновья, организация WikiLeaks , а также российский миллиардер Виктор Вексельберг и компания Concord Management & Consulting Евгения Пригожина.

Отмечается, что парламентарии намерены изучить вопросы возможной коррупции, препятствования правосудию, сговора Трампа с Россией и злоупотребления служебным положением, а также использовании его в личных целях. Также они ходит получить данные о переговорах американского лидера с президентом России Владимиром Путиным . Запросы подписаны главой комитета, демократом Джерри Надлером.

Собранные в ходе расследования доказательства послужат основой для возможного процесса импичмента. В то же время, по словам Надлера, этот вопрос обсуждать пока рано, поскольку на руках данных пока нет. При этом демократ считает «совершенно ясным» факт препятствования президентом США правосудию. В качестве примера он приводит увольнение Трампом директора ФБР Джеймса Коми в мае 2017 года.

Республиканцы в свою очередь раскритиковали новое расследование, инициированное одновременно с тем, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер . Как отметил главный из республиканцев в юридическом комитете Даг Коллинз, никто еще не знает выводов Мюллера, а демократы уже ищут подтверждения своим выводам.

В Белом доме расследование назвали позорным и оскорбительным, указав, что обвинения уже расследовались комитетами обоих палат Конгресса. Сам Трамп вновь отметил, что никакого сговора в его действиях нет.

Роберт Мюллер расследует дело с 2017 года. Перед ним поставлена задача выяснить, был ли в 2016 году сговор между штабом Трампа и Россией. Кремль и Белый дом отвергают все обвинения. Мюллер созвал для расследования большое жюри.