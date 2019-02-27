Очередная группа отказалась представлять Украину на «Евровидении»

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Brunettes Shoot Blondes отказалась представлять Украину на «Евровидении» 

РИА Новости + ещё 1 19 минут назад
Группа Brunettes Shoot Blondes, которая заняла четвертое место в национальном отборе на "Евровидение-2019", заявила, что не будет представлять Украину на конкурсе, если им предложат.
В финале украинского национального отбора на "Евровидение" победила певица Maruv, которая оказалась в центре скандала из-за того, что выступает в России. Позднее стало известно, что ей передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в РФ. В понедельник телерадиокомпания сообщила, что Maruv не будет выступать от Украины на "Евровидении-2019", поскольку не подписала контракт.
"Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по участию в "Евровидении-2019" — мы его отклоним. Наша группа не побеждала в Нацотборе, эта поездка не наша", — говорится в заявлении группы в Facebook.
Во вторник группа Freedom-Jazz Girls Band, которая заняла второе место на национальном отборе, отказалась от предложения представлять страну на "Евровидении". Участвовать в "Евровидении" от Украины предложили группе Kazka, которая занялатретье место. Группа также отказалась от участия конкурсе.
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В мире , Видео , Украина , Шоу-бизнес
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