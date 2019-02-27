Очередная группа отказалась представлять Украину на «Евровидении»

Brunettes Shoot Blondes отказалась представлять Украину на «Евровидении»

Группа Brunettes Shoot Blondes, которая заняла четвертое место в национальном отборе на "Евровидение-2019", заявила, что не будет представлять Украину на конкурсе, если им предложат.

В финале украинского национального отбора на "Евровидение" победила певица Maruv, которая оказалась в центре скандала из-за того, что выступает в России . Позднее стало известно, что ей передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в РФ. В понедельник телерадиокомпания сообщила, что Maruv не будет выступать от Украины на "Евровидении-2019", поскольку не подписала контракт.

"Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по участию в "Евровидении-2019" — мы его отклоним. Наша группа не побеждала в Нацотборе, эта поездка не наша", — говорится в заявлении группы в Facebook.

Во вторник группа Freedom-Jazz Girls Band, которая заняла второе место на национальном отборе, отказалась от предложения представлять страну на "Евровидении". Участвовать в "Евровидении" от Украины предложили группе Kazka, которая занялатретье место. Группа также отказалась от участия конкурсе.