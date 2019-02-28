Ярая противница Путина раскаялась

Экс-госсекретарь США извинилась за то, что недооценила Россию

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт извинилась перед экс-кандидатом в президенты от республиканской партии, действующим сенатором США Миттом Ромни за то, что недооценила Россию . Политик известна негативным отношением к РФ и лично Путину — она неоднократно выступала с жесткими заявлениями в его адрес.

Во время предвыборной кампании 2012 года опасения Ромни о том, что Москва является самым большим противником Вашингтона, высмеивались его соперником и экс-президентом США Бараком Обамой

Главным соперником Ромни на президентских выборах в 2012 году был Барак Обама, который баллотировался от демократической партии США. Бывший президент США в ходе широко освещавшихся дебатов упрекнул Ромни за то, что тот считает Россию главной геополитической угрозой, объяснив свое несогласие с этим тезисом тем, что «холодная война закончилась 20 лет назад».

Среди сторонников Обамы, насмехавшихся над опасениями Ромни, была и работавшая при президенте Билле Клинтоне госсекретарем Мадлен Олбрайт.

Однако недавно она признала, что была неправа в отношении возможностей России, и принесла извинения Ромни. Об этом она заявила во время слушаний в комитете по разведке палаты представителей США, пишет Newsweek . Олбрайт отметила, что президент России Владимир Путин «сыграл очень хорошую партию, имея плохие карты на руках».

Как отмечает издание, во время слушаний на этой неделе конгрессмены сошлись во мнениях о том, что Россия является одним из крупнейших противников американских ценностей.

Сама Олбрайт известна жестким отношением к России и лично к президенту Владимиру Путину. Накануне саммита НАТО в Великобритании в 2014 году она отмечала, что только сплоченный альянс может остановить Москву.

«Когда я была госсекретарем США, мы поддерживали Основополагающий акт Россия — НАТО, и я лично говорила президенту Борису Ельцину, что при желании (Москвы) и при выполнении необходимых требований мы могли бы принять их в альянс. Был создан Совет Россия — НАТО, — писала Олбрайт в своей статье для Foreign Policy. — К сожалению, президент Владимир Путин избрал другой путь».

В ноябре 2013 года, когда было объявлено о саммите НАТО в Уэльсе, никто не мог предположить, что темой встречи станут предполагаемые действия России на Украине, отмечает Олбрайт.

Теперь вопрос заключается в том, как самый сильный альянс в мировой истории отреагирует на это «нарушение международных норм и принципов», говорилось в статье.

Мадлен Олбрайт — дочь эмигрантов из Чехословакии, ее отец Йозеф Кербел занимал в этой стране высокий дипломатический пост. Он был вхож в круги местной политической элиты и хорошо знал президента Эдуарда Бенеша. В детстве Мадлен даже некоторое время училась в Белграде, так как ее отец занимал там пост посла. В конце 40-х годов семья будущего американского дипломата эмигрировала сначала в Великобританию, а оттуда в США.

Живя в Америке, Олбрайт уже с юности заинтересовалась политикой и изучала в университете международные отношения. Во время учебы в Колумбийском университете она кроме всего прочего изучала русский язык и даже написала работу о советском участии в событиях «пражской весны» 1968 года.

Бывший глава МИД Польши Адам Ротфельд считает, что момент, когда семья Олбрайт во времена ее молодости оказалась между жерновов сталинского и нацистского режимов, определил ее путь в американской политике:

«Наследие Олбрайт в американской внешней политике произрастает из корней ее жизненного опыта».

«Она внесла в американскую внешнюю политику понимание центральноевропейского восприятия значимой роли ценностей и принципов во внешней политике не как теоретической концепции, а сделав ее свидетелем истории, ориентированной на практическую и оперативную деятельность», — сказал дипломат «Газете.Ru».

В 1997 году Мадлен Олбрайт становится госсекретарем США в администрации Билла Клинтона и главным проводником американской внешней политики в Боснии и Герцеговине и на Ближнем Востоке. Это было достаточно тяжелое время, когда США и Россия фактически стояли по разные стороны баррикад в отношении событий в Югославии.

Тот факт, что у руля американской дипломатии во время югославского кризиса стояла именно Олбрайт, определил негативное отношение к ней в России, оставив в тени ее предшественника Уоррена Кристофера.