Япония выразила протест из-за визита Сергея Иванова на Курилы

Японское правительство заявило протест России в связи с поездкой на российские южные Курилы спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова , сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"С японской стороны был заявлен протест в связи с тем, что, если это правда, то она несовместима с базовой позицией (нашей) страны", — сказал Суга.

Чиновник подчеркнул, что Япония будет продолжать переговоры о заключении мирного договора и решении территориального вопроса с Россией.

Сергей Иванов накануне в ходе посещения острова Шикотан отметил, что территориальная проблема есть у Японии, а не у России, и никаких переговоров ни о какой передаче Курильских островов страны не ведут.

Отношения России и Японии

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония поставили подписи под совместной декларацией, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В ноябре — после встречи Путина и Абэ в Сингапуре — стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии. Переговоры осложняются тем, что Токио поддерживает антироссийские санкции.