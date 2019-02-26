Савченко назвала имя нового президента Украины

По её мнению, пост главы государства с помощью бизнесмена Игоря Коломойского займёт шоумен Владимир Зеленский

Что касается Юлии Тимошенко, то её Коломойский сделает «канцлером», считает Савченко. Лидер «Батькивщины» будет «рулить страной, грабить», как и её предшественники.

«И ничего не изменится особо. Мне кажется, что сейчас почему-то наиболее такой вариант возможен», — сказала депутат в интервью Дмитрию Гордону.

Если же Петр Порошенко будет «внаглую брать власть», то это может привести к войне. Причем, не только на Украине, полагает Савченко.

Ранее News.ru писал, что в Порошенко обгоняет Тимошенко в предвыборной гонке. В рейтинге кандидатов в президенты Украины действующий глава государства занимает второе место, тогда как лидер «Батькивщины» — третье. Лидирует в списке Зеленский. За него готовы проголосовать более 26% избирателей.