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Савченко назвала имя нового президента Украины 

News.ru 2 часа назад
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, назвала победителя президентской кампании.
По её мнению, пост главы государства с помощью бизнесмена Игоря Коломойского займёт шоумен Владимир Зеленский.
Что касается Юлии Тимошенко, то её Коломойский сделает «канцлером», считает Савченко. Лидер «Батькивщины» будет «рулить страной, грабить», как и её предшественники.
«И ничего не изменится особо. Мне кажется, что сейчас почему-то наиболее такой вариант возможен», — сказала депутат в интервью Дмитрию Гордону.
Если же Петр Порошенко будет «внаглую брать власть», то это может привести к войне. Причем, не только на Украине, полагает Савченко.
Ранее News.ru писал, что в Порошенко обгоняет Тимошенко в предвыборной гонке. В рейтинге кандидатов в президенты Украины действующий глава государства занимает второе место, тогда как лидер «Батькивщины» — третье. Лидирует в списке Зеленский. За него готовы проголосовать более 26% избирателей.
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В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Надежда Савченко , Дмитрий Гордон , Верховная Рада
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