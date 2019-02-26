Пока вы спали: Новый «штурм» Керченского пролива

ФСБ предотвратила подрыв ГРУ

ФСБ предотвратила взрыв у штаб-квартиры ГРУ, сообщает «Коммерсант». По данным издания, Тоджиддин Назаров, также известный как Абу-Усама Нораки, один из лидеров запрещенного в России «Исламского государства», пытался организовать три теракта в Москве Подмосковье : один подразумевал подрыв военных грузовиков с солдатами-срочниками у штаб-квартиры Главного управления Генерального штаба на Хорошевском шоссе, второй — подрыв поезда на Московском центральном кольце, третий — торгового центра «Эдельвейс» в Балашихе . Предполагаемые исполнители каждого из них были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности.

Пенсии миллионов россиян начнут расти

Пенсии четырех миллионов неработающих российских пенсионеров превысят прожиточный минимум для пенсионеров благодаря новой методике перерасчета индексации выплат. Соответствующий законопроект, как пишет «Коммерсант», подготовило Министерство труда . На «несправедливость» нынешней методики в ходе послания Федеральному собранию обратил внимание президент России Владимир Путин . Теперь Минтруд намерен изменить ее таким образом, что индексация выплат тем, чья пенсия ниже прожиточного минимума, не будет приводить к пропорциональному снижению социальной доплаты, при помощи которой материальное обеспечение пенсионера доводится до уровня ПМП.

Грядет эра опаснее холодной войны

Мир начал движение по направлению к эре, которая будет опаснее холодной войны, заявил Hurriyet Daily News профессор университета MEF в Стамбуле Мустафа Кибароглу. По его словам, о начале движения свидетельствует приближающийся выход России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Если это все-таки произойдет, то будет разрушена складывавшаяся десятилетиями парадигма контроля за вооружениями, считает Кибароглу. Однако страны могут и «отложить» ее разрушение, если продлят договор СНВ-3.

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