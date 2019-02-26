Пока вы спали: Новый «штурм» Керченского пролива 

ФСБ предотвратила подрыв ГРУ
ФСБ предотвратила взрыв у штаб-квартиры ГРУ, сообщает «Коммерсант». По данным издания, Тоджиддин Назаров, также известный как Абу-Усама Нораки, один из лидеров запрещенного в России «Исламского государства», пытался организовать три теракта в Москве и Подмосковье: один подразумевал подрыв военных грузовиков с солдатами-срочниками у штаб-квартиры Главного управления Генерального штаба на Хорошевском шоссе, второй — подрыв поезда на Московском центральном кольце, третий — торгового центра «Эдельвейс» в Балашихе. Предполагаемые исполнители каждого из них были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности.
Пенсии миллионов россиян начнут расти
Пенсии четырех миллионов неработающих российских пенсионеров превысят прожиточный минимум для пенсионеров благодаря новой методике перерасчета индексации выплат. Соответствующий законопроект, как пишет «Коммерсант», подготовило Министерство труда. На «несправедливость» нынешней методики в ходе послания Федеральному собранию обратил внимание президент России Владимир Путин. Теперь Минтруд намерен изменить ее таким образом, что индексация выплат тем, чья пенсия ниже прожиточного минимума, не будет приводить к пропорциональному снижению социальной доплаты, при помощи которой материальное обеспечение пенсионера доводится до уровня ПМП.
Грядет эра опаснее холодной войны
Мир начал движение по направлению к эре, которая будет опаснее холодной войны, заявил Hurriyet Daily News профессор университета MEF в Стамбуле Мустафа Кибароглу. По его словам, о начале движения свидетельствует приближающийся выход России и США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Если это все-таки произойдет, то будет разрушена складывавшаяся десятилетиями парадигма контроля за вооружениями, считает Кибароглу. Однако страны могут и «отложить» ее разрушение, если продлят договор СНВ-3.
Почему Maruv не едет на Евровидение
Неучастие украинской певицы Maruv в Евровидении — очередной пример проникновения политики в культуру на Украине. Об этом «Известия» заявил и российский сенатор Владимир Джабаров, и украинский депутат Евгений Балицкий. Член Совета федерации РФ назвал условия, выдвинутые Maruv Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, например, отказ от концертов в России, «агрессивной русофобией». В свою очередь, депутат Верховной рады Украины назвал недопустимым «губить» талант «по политическому признаку».
Зачем Украине новый штурм Керченского моста
Новый «штурм» Керченского пролива нужен президенту Украины Петру Порошенко ради победы на выборах, пишут «Известия». Ранее вторую попытку украинских кораблей побывать в проливе анонсировали сам Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Между тем, как отмечает издание, «здравый смысл» велит Украине не обострять ситуацию в Азовском море, ведь там находятся ее порты Бердянск и Мариуполь, «спокойная» работа которых «предпочтительнее» для экономики страны. Однако не исключено, что Порошенко предпочтет пользе для всей страны выгоду для себя — новый «штурм» Керченского пролива ненадолго мобилизует патриотические чувства украинцев, что может позволить ему переизбраться.