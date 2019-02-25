Глава МИД Ирана подал в отставку 

Зариф извинился за «неспособность продолжать службу и за все недостатки во время службы» в соответствующей публикации в социальной сети.
Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил о своей отставке.
Он поблагодарил за «великодушие дорогого и смелого народа» и местных властей за последние 67 месяцев.
«Я искренне извиняюсь за неспособность продолжать службу и за все недостатки во время службы», — написал Зариф в Instagram.
При этом глава МИД Ирана в своем сообщении призвал «быть счастливыми и достойными».