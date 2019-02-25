Выступление главы Еврокомиссии прервал звонок жены

«Прошу прощения, жена звонит», — цитирует Юнкера РИА Новости.

Председатель Европейской комиссии не в первый раз демонстрирует необычное поведение. Ранее News.ru писал, что политик потрепал за волосы женщину-чиновника на входе в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе.