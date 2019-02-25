Выступление главы Еврокомиссии прервал звонок жены 

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал свою речь на пресс-конференции из-за телефонного звонка своей супруги. Инцидент произошел в Египте на пресс-конференции по итогам саммита Лиги арабских государств.
«Прошу прощения, жена звонит», — цитирует Юнкера РИА Новости.
В зале раздался смех журналистов. Первый саммит Лиги арабских государств и Европейского союза с воскресенья проходит в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх. Во встрече принимают участие порядка 20 европейских и большинство арабских лидеров. Вместе с Юнкером в пресс-коференции участвуют президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, глава Евросовета Дональд Туск и генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт.
Председатель Европейской комиссии не в первый раз демонстрирует необычное поведение. Ранее News.ru писал, что политик потрепал за волосы женщину-чиновника на входе в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе.