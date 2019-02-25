Согласно предварительным данным, молдавская Партия социалистов лидирует по итогам парламентских выборов в Молдавии, набрав 31,05% голосов избирателей.
На втором месте с результатом 26,52% следует правящая Демократическая партия.
Замыкает тройку лидеров блок ACUM («Сейчас»), за который отдали свои голоса 23,59% избирателей.
В сообщении, опубликованном на сайте Молдавской Центральной избирательной комиссии (ЦИК), отмечается, что в настоящее время обработано 50% протоколов.
Ранее News.ru писал о том, что Избирательные участки закрылись в 21:00 (22:00 мск) в Молдавии. В голосовании приняли участие 49,07% избирателей. За границей, где проживает около миллиона граждан республики, проголосовали около 2,4% избирателей.