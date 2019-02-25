Выборы в Молдавии: социалисты вырвались вперёд

Согласно предварительным данным, молдавская Партия социалистов лидирует по итогам парламентских выборов в Молдавии , набрав 31,05% голосов избирателей.

На втором месте с результатом 26,52% следует правящая Демократическая партия

Замыкает тройку лидеров блок ACUM («Сейчас»), за который отдали свои голоса 23,59% избирателей.

В сообщении, опубликованном на сайте Молдавской Центральной избирательной комиссии ( ЦИК ), отмечается, что в настоящее время обработано 50% протоколов.

Ранее News.ru писал о том, что Избирательные участки закрылись в 21:00 (22:00 мск) в Молдавии. В голосовании приняли участие 49,07% избирателей. За границей, где проживает около миллиона граждан республики, проголосовали около 2,4% избирателей.