Премьер‐министр Баварии призвал к диалогу с Россией

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал Запад к урегулированию отношений с Москвой . Политик считает, что Россия не должна находиться на «скамье штрафников», сообщила газета Frankfurter Allgemeine.

«Я убежденный сторонник трансатлантического сотрудничества», — заявил Зедер, подчеркнув, что Россию нельзя изолировать на мировой арене.

Премьер также поддержал строительство газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, прямые поставки топлива из России более необходимы Германии, чем транзит через Украину.

Поскольку мы хотим отказаться от угля и ядерной энергии, для Германии важны любые варианты, которые помогут обеспечить надежное энергоснабжение. Я не могу понять, почему транспортировка газа из России по трубопроводу через Украину должна быть надежнее прямых поставок из Российской Федерации в Германию

Маркус Зедер премьер-министр Баварии.

Зедер подчеркнул, что стремление Вашингтона ввести санкции против России и не допустить открытия «Северного потока — 2» связано с его желанием продавать в Европу свой сжиженный газ.

«Северный поток — 2» — трубопровод, который идет из северо-западной части России через Балтийское море в Германию. Он должен обеспечить поставки газа в Европу. Против реализации проекта выступают США, Украина, Польша и страны Прибалтики.