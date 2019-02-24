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Премьер‐министр Баварии призвал к диалогу с Россией 

360tv.ru + ещё 7 36 минут назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал Запад к урегулированию отношений с Москвой. Политик считает, что Россия не должна находиться на «скамье штрафников», сообщила газета Frankfurter Allgemeine.
«Я убежденный сторонник трансатлантического сотрудничества», — заявил Зедер, подчеркнув, что Россию нельзя изолировать на мировой арене.
Премьер также поддержал строительство газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, прямые поставки топлива из России более необходимы Германии, чем транзит через Украину.
Поскольку мы хотим отказаться от угля и ядерной энергии, для Германии важны любые варианты, которые помогут обеспечить надежное энергоснабжение. Я не могу понять, почему транспортировка газа из России по трубопроводу через Украину должна быть надежнее прямых поставок из Российской Федерации в Германию
Маркус Зедер премьер-министр Баварии.
Зедер подчеркнул, что стремление Вашингтона ввести санкции против России и не допустить открытия «Северного потока — 2» связано с его желанием продавать в Европу свой сжиженный газ.
«Северный поток — 2» — трубопровод, который идет из северо-западной части России через Балтийское море в Германию. Он должен обеспечить поставки газа в Европу. Против реализации проекта выступают США, Украина, Польша и страны Прибалтики.
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Комментарии85
В мире , Экономика , Бавария , Москва
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