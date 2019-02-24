Главы стран ОАГ осудили действия властей Венесуэлы

Президент Колумбии Иван Дуке, президент Чили Себастьян Пиньера и глава Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро осудили действия властей Венесуэлы на границе страны и призвали международное сообщество потребовать у правительства Николаса Мадуро разрешить ввоз гуманитарной помощи.

"Вместе с генеральным секретарем ОАГ мы следили за всем процессом, и мы хотим обратиться с призывом ко всему миру, чтобы они потребовали у диктатуры разрешить ввоз гуманитарной помощи", — заявил Дуке во время выступления в центре сбора гумпомощи в Кукуте.

Глава ОАГ Луис Альмагро назвал действия властей Венесуэлы, заблокировавших ввоз гумпомощи из Колумбии, "трусливыми" и "недостойными".

"Люди доброй воли во всем мире должны понять, что есть диктатор, готовый пожертвовать жизнью собственного народа, чтобы незаконным способом сохранить власть", — отметил в свою очередь президент Чили Себастьян Пиньера.

Оппозиция предприняла в субботу попытку доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь, которую правительство законного главы государства Николаса Мадуро категорически отказалось принимать. Сообщалось, что на границе с Колумбией были сожжены несколько грузовиков с помощью, а на границе с Бразилией, по данным НПО "Уголовный форум", были убиты четыре человека.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес ранее напомнила, что в рамках международного гуманитарного права гумпомощь предоставляется в случае природных катастроф, вооруженных конфликтов, войны. По ее словам, утверждения о гуманитарном кризисе призваны оправдать вторжение в Венесуэлу, однако народ этого сделать не позволит.

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран, в том числе более 20 европейских, заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.