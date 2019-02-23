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Мадуро назвал президента Колумбии дьяволом 

RT на русском 23 минуты назад
Фото: Reuters
Венесуэльский президент Николас Мадуро во время выступления в Каракасе назвал колумбийского лидера Ивана Дуке дьяволом.
«У него лицо ангела. Но я бы потрепал его за щеки и сказал: «Ты дьявол, Иван Дуке, и ты не справишься с Венесуэлой»… Вон отсюда, дьявол, вон, сатана!» — сказал Мадуро. Его слова приводит ТАСС.
Ранее Мадуро заявил, что Венесуэла разрывает дипломатические и политические отношения с Колумбией. Он дал сотрудникам посольства Колумбии в Каракасе 24 часа, чтобы покинуть Венесуэлу.
Также глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо в сопровождении Дуке прибыл на границу с колумбийской стороны перед началом отправки гуманитарной помощи в Боливарианскую Республику.
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , ИТАР-ТАСС , Колумбия
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