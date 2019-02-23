Мадуро назвал президента Колумбии дьяволом

Венесуэльский президент Николас Мадуро во время выступления в Каракасе назвал колумбийского лидера Ивана Дуке дьяволом.

«У него лицо ангела. Но я бы потрепал его за щеки и сказал: «Ты дьявол, Иван Дуке, и ты не справишься с Венесуэлой»… Вон отсюда, дьявол, вон, сатана!» — сказал Мадуро. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Мадуро заявил, что Венесуэла разрывает дипломатические и политические отношения с Колумбией. Он дал сотрудникам посольства Колумбии в Каракасе 24 часа, чтобы покинуть Венесуэлу.

Также глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо в сопровождении Дуке прибыл на границу с колумбийской стороны перед началом отправки гуманитарной помощи в Боливарианскую Республику.